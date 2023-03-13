Трансфер Беллингема может стоить «Реалу» 140 миллионов евро

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем летом может обойтись мадридскому «Реалу» в 140 миллионов евро. По информации от издания Diario AS, «королевский клуб» будет готов предложить за 19-летнего англичанина 100 миллионов евро сразу, а оставшуюся часть выплатить бонусами.

Напомним, судя по слухам, сам Беллингем хочет перейти именно в мадридский «Реал», несмотря на интерес со стороны «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Полузащитник может стать третьим самым дорогим футболистом в истории после Килиана Мбаппе и Неймара.

Беллингем проводит лишь свой третий сезон в составе дортмундской «Боруссии».