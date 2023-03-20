«Барселона» одержала сотую победу в «эль класико»

В главном матче двадцать шестого тура испанского чемпионата каталонская «Барселона» вырвала победу у мадридского «Реала». И это была не просто победа, а юбилейная, сотая победа «Барселоны» в легендарном противостоянии - с учетом всех турниров, но без товарищеских матчей, разумеется.

Большая часть побед одержаны, разумеется, в рамках чемпионата - 74. В Кубке Испании «Барселона» выиграла еще семнадцать матчей, в Суперкубке - пять игр, еще два матча были выиграны в рамках Кубка/Лиги чемпионов.

Наконец, еще две победы были одержаны в Кубке испанской лиги - соревновании, которое «умерло» через несколько лет проведения в середине 80-х годов прошлого столетия.