«Реал» до сих пор не контактировал с Модричем по поводу нового контракта

Мадридский «Реал» не общался со своим полузащитником Лукой Модричем по поводу нового контракта. Как сообщает журналист Марио Кортехана в социальных сетях, «королевский клуб» до сих пор не выходил на связь с хорватским хавбеком для обсуждения продления сотрудничества.

По сведениям источника, если Модрич всё же не продлит контракт с мадридским «Реалом», наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры хорвата в данный момент является клуб из Саудовской Аравии – «Аль Наср», где выступает Криштиану Роналду.

Сейчас «Реал» пока не видит смысла в переговорах с Модричем, так как команда занята борьбой за все трофеи.