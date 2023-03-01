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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» до сих пор не контактировал с Модричем по поводу нового контракта

01 Марта 2023 • 13:47 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
19.03 23:00

Мадридский «Реал» не общался со своим полузащитником Лукой Модричем по поводу нового контракта. Как сообщает журналист Марио Кортехана в социальных сетях, «королевский клуб» до сих пор не выходил на связь с хорватским хавбеком для обсуждения продления сотрудничества.

По сведениям источника, если Модрич всё же не продлит контракт с мадридским «Реалом», наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры хорвата в данный момент является клуб из Саудовской Аравии – «Аль Наср», где выступает Криштиану Роналду.

Сейчас «Реал» пока не видит смысла в переговорах с Модричем, так как команда занята борьбой за все трофеи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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