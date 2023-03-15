Фойт остаётся на радаре «Барселоны»

Защитник «Вильярреала» Хуан Фойт остаётся на радаре каталонской «Барселоны» для усиления правого фланга обороны. Об этом сообщает издание Diario AS.

Недавно у «Барселоны» также появился вариант с Жоау Канселу, который в данный момент выступает за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды из «Манчестер Сити». Тем не менее, руководство «сине-гранатовых» смущает большая зарплата португальца, а также его отношение к делу. Помимо всего прочего, трансфер будет крайне сложно осуществить, «Барселоне» не может выплатить требуемые 60-70 миллионов евро из-за финансовых проблем.

Фойт мог оказаться в «Барселоне» ещё прошлым летом, но «Вильярреал» отказался отпускать аргентинца в последние дни трансферного окна.