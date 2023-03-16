«Астон Вилла» положила глаз на трансферную цель «Реала»

«Астон Вилла» летом хочет усилиться защитником лиссабонской «Бенфики» Антониу Силвой. По информации от журналиста Экрема Конура, главный тренер «вилланов» Унаи Эмери хотел бы видеть португальца в своей команде.

Напомним, ранее ходили слухи, что за молодым Силвой следят многие топ-клубы Европы, включая мадридский «Реал». Летом «Бенфика» вполне может расстаться со своим талантом за достойную компенсацию.

Силва в этом розыгрыше чемпионата Португалии провёл за «Бенфику» 21 поединок, где отметился двумя забитыми голами. Футболист сыграл один матч за свою национальную сборную на прошедшем чемпионате мира в Катаре.