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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куртуа: «Если бы не тер Штеген, «Барселона» не опережала бы «Реал» на 9 очков»

19 Марта 2023 • 00:26 Комментировать
Барселона
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Реал Мадрид
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Через 22 ч. 12 мин.

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа отметил вклад своего коллеги Марка-Андре тер Штегена.

«Барселона» пропустила всего восемь голов после 25 туров Ла Лиги, установив рекорды по матчам на «ноль» и надёжности обороны. По словам Куртуа, успехи команды обусловлены в первую очередь уверенной игрой тер Штегена в воротах: «Барселона» лидирует с отрывом в девять очков от нас именно благодаря тер Штегену. Команда часто выигрывает со счётом 1:0, и если бы не его спасения, многие из этих побед превратились бы в ничьи или поражения», – заявил в преддверии «эль класико» бельгиец.

Поединок «Барселоны» против «Реала» состоится 19 марта на «Камп Ноу».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Марк-Андре Тер Штеген Тибо Куртуа
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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