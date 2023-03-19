Куртуа: «Если бы не тер Штеген, «Барселона» не опережала бы «Реал» на 9 очков»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа отметил вклад своего коллеги Марка-Андре тер Штегена.

«Барселона» пропустила всего восемь голов после 25 туров Ла Лиги, установив рекорды по матчам на «ноль» и надёжности обороны. По словам Куртуа, успехи команды обусловлены в первую очередь уверенной игрой тер Штегена в воротах: «Барселона» лидирует с отрывом в девять очков от нас именно благодаря тер Штегену. Команда часто выигрывает со счётом 1:0, и если бы не его спасения, многие из этих побед превратились бы в ничьи или поражения», – заявил в преддверии «эль класико» бельгиец.

Поединок «Барселоны» против «Реала» состоится 19 марта на «Камп Ноу».