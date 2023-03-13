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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент Ла Лиги Тебас: «Я хочу, чтобы Мбаппе выступал в нашем чемпионате»

13 Марта 2023 • 23:26 Комментировать
ПСЖ
...
Ренн
19.03 19:05

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мыслями о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в один из испанских клубов.

Мадридский «Реал» давно считается основным претендентом на французскую суперзвезду. Если верить слухам, грядущим летом клуб может вновь попытаться приобрести дорогостоящего форварда.

«Реал» – единственный клуб Ла Лиги, который может позволить себе Мбаппе. Я бы хотел, чтобы этот игрок выступал в нашем чемпионате», – цитирует журналист Аранча Родригес главу Ла Лиги.

Трансферная стоимость Килиана Мбаппе оценивается порталом Transfermarkt в 180 млн евро.

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Реал Мадрид ПСЖ Хавьер Тебас Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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