Кроос останется в «Реале» ещё на один сезон

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос, скорее всего, продлит свой контракт ещё на один сезон. По информации от журналиста Томаса Гонсалеса, немецкий хавбек принял решение остаться в «королевском клубе» и продолжить игровую карьеру.

Напомним, нынешний контракт Крооса с «Реалом» истекает в конце нынешнего сезона. Ранее ходили слухи, что Тони твёрдо намерен завершить карьеру в составе «сливочных». Если Кроос не продлит свой контракт, то повесит бутсы на гвоздь.

В нынешнем сезоне 33-летний Кроос отметился двумя голами и двумя ассистами в чемпионате Испании. Ранее немец также успел поиграть за мюнхенскую «Баварию», которую покинул в 2014 году.