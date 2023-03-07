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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос останется в «Реале» ещё на один сезон

07 Марта 2023 • 14:35 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
19.03 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос, скорее всего, продлит свой контракт ещё на один сезон. По информации от журналиста Томаса Гонсалеса, немецкий хавбек принял решение остаться в «королевском клубе» и продолжить игровую карьеру.

Напомним, нынешний контракт Крооса с «Реалом» истекает в конце нынешнего сезона. Ранее ходили слухи, что Тони твёрдо намерен завершить карьеру в составе «сливочных». Если Кроос не продлит свой контракт, то повесит бутсы на гвоздь.

В нынешнем сезоне 33-летний Кроос отметился двумя голами и двумя ассистами в чемпионате Испании. Ранее немец также успел поиграть за мюнхенскую «Баварию», которую покинул в 2014 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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