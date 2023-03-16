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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» нашла способ приобрести Роке в обход финансовому фэйр-плею

16 Марта 2023 • 11:51 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
19.03 23:00

Каталонская «Барселона» придумала, как ей легально заполучить в свои ряды нападающего Витора Роке из бразильского «Атлетико Паранаэнсе». По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» хотят арендовать футболиста на год с обязательной опцией выкупа. Это позволит клубу выиграть время, чтобы решить финансовые проблемы.

«Барселона» не может сразу себе позволить полноценный трансфер Роке, так как находится под ограничениями финансового фэйр-плея.

Напомним, сам Роке недавно в интервью заявил, что не прочь оказаться в «Барселоне». Бразилец также не исключил варианты и с другими топ-клубами Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетико Паранаэнсе Витор Роке трансферы футбола - лето 2023
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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