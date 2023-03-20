Бускетс: «Теперь у нас отличный отрыв»

В главном матче двадцать шестого тура испанского чемпионата Ла Лиги каталонская «Барселона» вырвала победу у мадридского «Реала». Победа получилась волевой - сперва «Барселона» забила сама себе, но затем голы Серхи Роберто и Франка Кесси принесли успех. Игру прокомментировал Серхио Бускетс.

- Такая победа всегда дарит дополнительную уверенность в себе, сегодня мы все были за одного, один за всех. Двенадцать очков за двенадцать игр до конца сезона - отличный отрыв. Надо стараться и дальше не допускать провалов, бороться за каждую победу, - цитирует Бускетса пресс-служба «Барселоны».

Напомним, что Бускетс выступает за «Барселону» с 2008 года.