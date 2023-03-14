Мендеш обсуждал с «Барселоной» переход Канселу и Бернарду Силвы

Жорже Мендеш, агент двух футболистов сборной Португалии Жоау Канселу и Бернарду Силвы, недавно встречался с руководством каталонской «Барселоны». Инсайдер Херард Ромеро утверждает, что на встрече обсуждались потенциальные переходы этих футболистов на «Камп Ноу».

Напомним, Силва и Канселу находятся на радаре у «Барселоны». Последний появился в шорт-листе клуба совсем недавно, когда начали усиливаться слухи о нежелании мюнхенской «Баварии» выкупать футболиста у «Манчестер Сити» по окончанию срока аренды.

Что касается Бернарду Силвы, «Манчестер Сити» будет готов расстаться с португальцем летом, но для покупки «Барселоне» понадобится минимум 60 миллионов евро. Приблизительно та же сумма потребуется каталонскому клубу для приглашения Канселу. Учитывая финансовые проблемы «сине-гранатовых», эти сделки сейчас выглядят маловероятными.