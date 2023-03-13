«Бавария» точно не станет выкупать Канселу за 70 миллионов евро

Мюнхенская «Бавария» решила не выкупать арендованного у «Манчестер Сити» защитника Жоау Канселу за 70 миллионов евро. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Керри Хау.

Сам Канселу догадывается о решении «Баварии», понимая, что его будущее сейчас смотрится очень туманным. При этом португалец не намерен терять концентрацию и хочет полностью сосредоточиться на остатке сезона. Главной целью для Жоау является победа в Лиге чемпионов.

Напомним, Канселу выходил в основном составе «Баварии» лишь в одном из последних четырёх матчей во всех турнирах.

На счету Жоау гол и два ассиста в пяти матчах немецкой Бундеслиги.