«Бавария» провела переговоры с Эрнандесом

Центральный защитник «Баварии» Люка Эрнандес в скором времени должен поставить подпись под новым контрактом с клубом.

На днях стало известно о заинтересованности мюнхенского гранда в продлении трудового договора француза. Теперь же, как отмечает журналист Флориан Плеттенберг, стороны провели переговоры, которые прошли весьма позитивно. Шансы на успешный исход обсуждений очень велик. Уже в ближайшее время 27-летний игрок может заключить с клубом новый долгосрочный контракт.

Напомним, что в настоящий момент Люка Эрнандес не может играть из-за травмы, полученной на чемпионате мира в Катаре.