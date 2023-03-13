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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» провела переговоры с Эрнандесом

13 Марта 2023 • 22:09 Комментировать
Байер Л
...
Бавария
19.03 19:30

Центральный защитник «Баварии» Люка Эрнандес в скором времени должен поставить подпись под новым контрактом с клубом.

На днях стало известно о заинтересованности мюнхенского гранда в продлении трудового договора француза. Теперь же, как отмечает журналист Флориан Плеттенберг, стороны провели переговоры, которые прошли весьма позитивно. Шансы на успешный исход обсуждений очень велик. Уже в ближайшее время 27-летний игрок может заключить с клубом новый долгосрочный контракт.

Напомним, что в настоящий момент Люка Эрнандес не может играть из-за травмы, полученной на чемпионате мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Люка Эрнандес
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БАЙЕР Л БАВАРИЯ
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