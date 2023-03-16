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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дэвис определился со своим будущим в «Баварии»

16 Марта 2023 • 00:44 Комментировать
Байер Л
...
Бавария
19.03 19:30

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис готов подписать новый контракт с клубом.

Нынешний договор 22-летнего футболиста истекает в июне 2025 года. Как сообщает журналист Франк Линкеш, «Бавария» уже провела предварительные переговоры с представителями канадца. Сам футболист одобряет идею продления соглашения: он хочет выступать за мюнхенцев как минимум до 2026 года, когда в Канаде пройдёт чемпионат мира.

В текущем сезоне Альфонсо Дэвис принял участие в 31 поединке команды Юлиана Нагельсманна во всех соревнованиях, отметившись тремя забитыми мячами и восемью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Альфонсо Дэвис
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БАЙЕР Л БАВАРИЯ
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