Байер - Бавария: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 25-м туре чемпионата Германии «Бавария» отправится на выезд к «Байеру», который очень неплохо выглядит в последнее время, но из-за провального старта сезона застрял в середине таблицы. Мюнхенцы привычно решают другие задачи, однако из-за потерь очков вынуждены быть в роли догоняющих, так как «Боруссия» из Дортмунда идет на равных в споре за первое место. «Бавария» - сегодня явный фаворит. Будет ли победа - узнаем после 19:30 на «Матч Футбол 3», «Сетанта Спортс Казахстан», Sky Sports, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.