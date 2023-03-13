В «Баварии» уверены в продлении контракта с Паваром, сам игрок пока не определился

Мюнхенская «Бавария» намерена продлить контракт защитника Бенжамена Павара.

Несколькими месяцами ранее уход француза предстоящим летом считался весьма вероятным, а в январе его мог подписать миланский «Интер». Недавно стало известно, что стороны уладили конфликт. Согласно сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, в «Баварии» полностью уверены в необходимости продолжения сотрудничества с 26-летним футболистом. Павар вполне может подписать новый договор, но ещё не принял финальное решение. За ситуацией продолжают следить «Интер», «Челси» и «Барселона».

В текущем сезоне Бенжамен Павар отыграл 31 матч за «Баварию». На его счету шесть голов и один ассист.