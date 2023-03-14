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«Челси» сохраняет интерес к Тюраму, «Бавария» исключает трансфер

14 Марта 2023 • 14:53 Комментировать
Боруссия М
...
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17.03 22:30

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам продолжает пользоваться спросом среди европейских грандов. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, интерес к футболисту сохраняет лондонский «Челси». В то же время мюнхенская «Бавария» всё ещё прохладно относится к французу.

25-летний Тюрам мог оказаться в «Челси» ещё зимой, но в итоге решил остаться, чтобы не растерять игровой ритм, и лишь летом покинуть мёнхенгладбахскую «Боруссию» на правах свободного агента.

Сейчас на счету Тюрама 11 голов и 3 ассиста в этом розыгрыше немецкой Бундеслиги. Преимущественную часть этих результативных действий футболист набрал в первой части сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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БОРУССИЯ М ВЕРДЕР
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