«Челси» сохраняет интерес к Тюраму, «Бавария» исключает трансфер

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам продолжает пользоваться спросом среди европейских грандов. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, интерес к футболисту сохраняет лондонский «Челси». В то же время мюнхенская «Бавария» всё ещё прохладно относится к французу.

25-летний Тюрам мог оказаться в «Челси» ещё зимой, но в итоге решил остаться, чтобы не растерять игровой ритм, и лишь летом покинуть мёнхенгладбахскую «Боруссию» на правах свободного агента.

Сейчас на счету Тюрама 11 голов и 3 ассиста в этом розыгрыше немецкой Бундеслиги. Преимущественную часть этих результативных действий футболист набрал в первой части сезона.