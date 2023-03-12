Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» интересен четырём европейским грандам

Сразу 4 топ-клуба Европы положили глаз на молодого полузащитника мёнхенгладбахской «Боруссии» Ману Коне. По информации от французского издания Telefoot, в услугах хавбека заинтересованы такие клубы, как «ПСЖ», мюнхенская «Бавария», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

21-летний полузащитник проводит свой второй сезон в составе мёнхенгладбахской «Боруссии» после перехода из «Тулузы» в 2021 году. Transfermarkt оценивает француза в 25 миллионов евро.

На счету Коне гол и результативная передача в нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги. Ещё неизвестно, сколько следующим летом будет требовать за игрока сама «Боруссия».