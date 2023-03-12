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Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» интересен четырём европейским грандам

12 Марта 2023 • 14:28 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Саутгемптон
1 1.27 X 5.90 2 11.00
Через 2 ч. 2 мин.

Сразу 4 топ-клуба Европы положили глаз на молодого полузащитника мёнхенгладбахской «Боруссии» Ману Коне. По информации от французского издания Telefoot, в услугах хавбека заинтересованы такие клубы, как «ПСЖ», мюнхенская «Бавария», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

21-летний полузащитник проводит свой второй сезон в составе мёнхенгладбахской «Боруссии» после перехода из «Тулузы» в 2021 году. Transfermarkt оценивает француза в 25 миллионов евро.

На счету Коне гол и результативная передача в нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги. Ещё неизвестно, сколько следующим летом будет требовать за игрока сама «Боруссия».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Манчестер Юнайтед Боруссия Мёнхенгладбах ПСЖ трансферы футбола - лето 2023 Ману Коне
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД САУТГЕМПТОН
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