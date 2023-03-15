«Челси» и «ПСЖ» сделали запрос в «Боруссию» Мёнхенгладбах по поводу молодого хавбека

Два европейских топ-клуба начали предпринимать конкретные действия в попытках провернуть трансфер полузащитника «Боруссии» Мёнхенгладбах Ману Коне. По информации от Sport Bild, к «жеребятам» с запросом обратились «ПСЖ» и «Челси».

Отмечается, что сам 21-летний француз мечтает выступать в Английской премьер-лиге. По сведениям источника, руководство «Боруссии» уже дало понять претендентам на Коне, что клуб будет готов расстаться с игроком за фиксированную сумму в 25 миллионов евро.

Коне в нынешнем сезоне провёл 23 матча в немецкой Бундеслиге. На счету француза гол и результативная передача в чемпионате.