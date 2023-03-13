Приход Беллингема может повлиять на решение Крооса по новому контракту

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может покинуть команду, если «королевский клуб» летом пригласит Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». По информации от Diario AS, потенциальный приход в команду англичанина может повлиять на решение Крооса по новому контракту.

В данный момент Тони ещё не определился по поводу своего будущего. У игрока в конце сезона заканчивается контракт с «Реалом». Немец может завершить карьеру, если почувствует, что теряет место в основном составе.

На счету Крооса два гола и три результативных передачи в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.