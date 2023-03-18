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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дубль Дукша позволил «Вердеру» уйти от поражения в Мёнхенгладбахе

18 Марта 2023 • 00:26 Комментировать
Боруссия М
2:2
Вердер
окончен

Соседи по таблице Бундеслиги, «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Вердер» первыми вышли на поле в 25-м туре чемпионата Германии. Хозяева поля доминировали, но в первом тайме не смогли открыть счет. Особенно активничал Маркус Тюрам, его первую попытку парировал голкипер, а под перерыв он пробил в перекладину. И все же он добился своего на 48-й минуте. Йонас Хофманн и Тюрам упустили еще по шансу, а соперник не простил - Романо Шмид вывел на голевой удар Марвина Дукша. И все же «Боруссия» забила снова благодаря меткому выстрелу Флориана Нойхауса. На 89-й минуте бременцы отыгрались повторно, неугомонный Дукш стал героем вечера - 2:2.

У соперников 10-е место и по 31 очку в активе.

Протокол игры  
Боруссия М2:2Вердер
(1:0) Тюрам Маркус48'  
  65'Дукш Марвин (1:1)
(2:1) Нойхаус Флориан73'  
  89'Дукш Марвин (2:2)
Омлин ЙонасСкалли ДжозефИтакура КоЭльведи НикоНец ЛукаКрамер КристофКоне КуадиоХофманн ЙонасНойхаус Флориан  87'Штиндль Ларс 85' (Вольф Ханнес ( 85') Тюрам Маркус 76' (Плеа Алассан ( 76')
Запасные: Лайнер ШтефанНгуму НатанХеррманн ПатрикФридрих МарвинФрауло ОскарТелалович СемирЗиппель Тобиас
Цеттерер МихаэльПипер АмосШтарк НикласFabio Chiarodia 63' (Шмид Романо ( 63') Вайзер Митчелл  81'Шмидт Никлас 63' (Бьюкенен Ли ( 63') Груев Илия 81' (Филипп Максимилиан ( 81') Стаге Йенс 87' (Динкчи Эрен ( 87') Юнг АнтониФюллькруг НикласДукш Марвин
Запасные: Гросс КристианДос Сантос Хеслер ЭдуардоTim-Justin DietrichСалифу ДикениФридль МаркоTom BergerБиттенкорт Леонардо
17 марта. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

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Вердер Боруссия Мёнхенгладбах
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