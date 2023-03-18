Дубль Дукша позволил «Вердеру» уйти от поражения в Мёнхенгладбахе

Соседи по таблице Бундеслиги, «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Вердер» первыми вышли на поле в 25-м туре чемпионата Германии. Хозяева поля доминировали, но в первом тайме не смогли открыть счет. Особенно активничал Маркус Тюрам, его первую попытку парировал голкипер, а под перерыв он пробил в перекладину. И все же он добился своего на 48-й минуте. Йонас Хофманн и Тюрам упустили еще по шансу, а соперник не простил - Романо Шмид вывел на голевой удар Марвина Дукша. И все же «Боруссия» забила снова благодаря меткому выстрелу Флориана Нойхауса. На 89-й минуте бременцы отыгрались повторно, неугомонный Дукш стал героем вечера - 2:2.
У соперников 10-е место и по 31 очку в активе.
Протокол игры
|(1:0) Тюрам Маркус48'
|65'Дукш Марвин (1:1)
|(2:1) Нойхаус Флориан73'
|89'Дукш Марвин (2:2)
Омлин Йонас•Скалли Джозеф•Итакура Ко•Эльведи Нико•Нец Лука•Крамер Кристоф•Коне Куадио•Хофманн Йонас•Нойхаус Флориан• 87'Штиндль Ларс85' (Вольф Ханнес (85') •Тюрам Маркус76' (Плеа Алассан (76')
Цеттерер Михаэль•Пипер Амос•Штарк Никлас•Fabio Chiarodia63' (Шмид Романо (63') •Вайзер Митчелл• 81'Шмидт Никлас63' (Бьюкенен Ли (63') •Груев Илия81' (Филипп Максимилиан (81') •Стаге Йенс87' (Динкчи Эрен (87') •Юнг Антони•Фюллькруг Никлас•Дукш Марвин
17 марта. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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