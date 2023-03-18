Дубль Дукша позволил «Вердеру» уйти от поражения в Мёнхенгладбахе

Соседи по таблице Бундеслиги, «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Вердер» первыми вышли на поле в 25-м туре чемпионата Германии. Хозяева поля доминировали, но в первом тайме не смогли открыть счет. Особенно активничал Маркус Тюрам, его первую попытку парировал голкипер, а под перерыв он пробил в перекладину. И все же он добился своего на 48-й минуте. Йонас Хофманн и Тюрам упустили еще по шансу, а соперник не простил - Романо Шмид вывел на голевой удар Марвина Дукша. И все же «Боруссия» забила снова благодаря меткому выстрелу Флориана Нойхауса. На 89-й минуте бременцы отыгрались повторно, неугомонный Дукш стал героем вечера - 2:2.

У соперников 10-е место и по 31 очку в активе.