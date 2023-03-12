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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн дал игрокам «Баварии» два выходных

12 Марта 2023 • 16:34 Комментировать
Байер Л
...
Бавария
19.03 19:30

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн предоставил своим подопечным два выходных дня. В воскресенье, понедельник и вторник футболисты будут отдыхать, а подготовка к следующему туру Бундеслиги с леверкузенским «Байером» начнётся в среду. По информации от инсайдера Керри Хау, Нагельсманн таким образом вознаградил игроков за успешную неделю.

Напомним, на этой неделе «Бавария» сперва добыла путёвку в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «ПСЖ», а затем поднялась на единоличное первое место в чемпионате Германии, опередив дортмундскую «Боруссию» на два очка.

Отметим, что Нагельсманн проводит свой второй сезон в Мюнхене.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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БАЙЕР Л БАВАРИЯ
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