Нагельсманн дал игрокам «Баварии» два выходных

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн предоставил своим подопечным два выходных дня. В воскресенье, понедельник и вторник футболисты будут отдыхать, а подготовка к следующему туру Бундеслиги с леверкузенским «Байером» начнётся в среду. По информации от инсайдера Керри Хау, Нагельсманн таким образом вознаградил игроков за успешную неделю.

Напомним, на этой неделе «Бавария» сперва добыла путёвку в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «ПСЖ», а затем поднялась на единоличное первое место в чемпионате Германии, опередив дортмундскую «Боруссию» на два очка.

Отметим, что Нагельсманн проводит свой второй сезон в Мюнхене.