Нагельсманн: «Сане мог лучше распорядиться некоторыми моментами в матче с «Аугсбургом»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал выступление вингера Лероя Сане во вчерашнем матче против «Аугсбурга» в Бундеслиге. Напомним, мюнхенцы одержали победу 5:3, а Сане записал на свой счёт гол и результативную передачу.

«Сане мог лучше распорядиться некоторыми моментами в матче с «Аугсбургом». Тем не менее, он всегда угрожает воротам, когда получает в ноги мяч. Большинство атак проходило именно через Лероя. Главное – Сане показал характер. Именно поэтому я доволен», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

В целом на счету Сане 7 голов и 4 ассиста в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии.