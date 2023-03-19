Агент Азмуна прокоммментировал состояние игрока накануне матча с «Баварией»

Арманд Дурн, представитель форварда леверкузенского «Байера» Сердара Азмуна, рассказал о состоянии своего клиента.

«Могу сказать одно — сегодня матч «Байера» против «Баварии». В данный момент о каком-либо повреждении мне неизвестно. Вчера он тренировался в обычном режиме», — заявил агент иранского нападающего в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что ранее появилась информация о том, что бывший форвард «Зенита», «Рубина» и «Ростова» пропустит товарищеский матч против сборной России. Матч между «Байером» и «Баварией» в рамках немецкой Бундеслиги пройдёт сегодня, 19 марта. Стартовый свисток назначен на 19:30 по московском времени.