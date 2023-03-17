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Чемпионат Германии. Бундеслига

Альфонсо Дэвис назвал своего самого сложного оппонента в Лиге чемпионов

17 Марта 2023 • 11:37 Комментировать
Байер Л
...
Бавария
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19.03 19:30

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал, против какого футболиста ему пришлось сложнее всего играть в Лиге чемпионов. Выбор канадца пал на вингера каталонской «Барселоны» Усмана Дембеле.

«Самый сложный соперник, против которого я встречался в Лиге чемпионов? Наверно, Дембеле. Этот парень очень быстрый. Я выкладывался против него на полную», – заявил Дэвис в прямом эфире на одной из стриминговых платформ.

Дэвис в этом сезоне отметился голом и четырьмя результативными передачами в немецкой Бундеслиге. Что касается Дембеле, на счету француза по 5 голов и ассистов в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Усман Дембеле Альфонсо Дэвис
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БАЙЕР Л БАВАРИЯ
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