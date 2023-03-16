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Аренда Канселу может обойтись «Барселоне» в 20 миллионов евро

16 Марта 2023 • 13:48 Комментировать
Байер Л
...
Бавария
19.03 19:30

Каталонская «Барселона» в следующем сезоне может арендовать у «Манчестер Сити» правого защитника Жоау Канселу. По информации от издания Sport, подобная сделка обойдётся «сине-гранатовым» в 20 миллионов евро.

Учитывая проблемы с финансами, даже аренда за такие деньги смотрится крайне маловероятной опцией для «Барселоны». «Сине-гранатовым» нужны более бюджетные варианты, чтобы обойти ограничения финансового фэйр-плея. При этом команда Хави Эрнандеса ещё надеется получить скидку.

В данный момент Канселу выступает на правах аренды за мюнхенскую «Баварию». Ранее «Барселону» также связывали с защитником «Вильярреала» Хуаном Фойтом.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу
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БАЙЕР Л БАВАРИЯ
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