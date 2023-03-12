Нагельсманн – о дубле Павара: «Бенжамен показал отличное выступление»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал дубль защитника Бенжамена Павара во вчерашнем матче Бундеслиги против «Аугсбурга». Напомним, эта игра была 150-й для француза в футболке «Баварии».

«Бенжамен показал отличное выступление. Он всегда хочет побеждать. Сегодня он забил дважды. Павар очень хорошо выступил против «ПСЖ» в первом матче, но ему не повезло тогда получить красную. Бенжамен стал чаще играть на любимой позиции и неплохо справляется. Я знаю, что ему комфортно в «Баварии», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции.

«Бавария» вчера обыграла «Агусбург» со счётом 5:3. Два мяча своей команды забил именно Павар.