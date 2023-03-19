«Бавария» уступила «Байеру», напропускав с пенальти

Матч «Байер» - «Бавария» в 25-м туре Бундеслиги получился более-менее равным и интригующим. В середине первого тайма первый опасный выпад гостей стал голевым. Йозуа Киммих с линии штрафной при помощи рикошета послал мяч в сетку. После перерыва у ворот гостей упал Амин Адли, и арбитру после просмотра повтора пришлось отменять карточку игроку за симуляцию и ставить пенальти. Эсекиэль Паласио уверенно забил с 11 метров. 15 минут, и всё повторилось, падение Адли, карточка, ВАР, пенальти и голевая попытка, Янн Зоммер снова не выручил.

«Бавария» неожиданно проиграла и идёт второй, проигрывая очко «Боруссии» из Дортмунда. «Фармацевты» - восьмые.