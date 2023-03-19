«Бавария» уступила «Байеру», напропускав с пенальти

Матч «Байер» - «Бавария» в 25-м туре Бундеслиги получился более-менее равным и интригующим. В середине первого тайма первый опасный выпад гостей стал голевым. Йозуа Киммих с линии штрафной при помощи рикошета послал мяч в сетку. После перерыва у ворот гостей упал Амин Адли, и арбитру после просмотра повтора пришлось отменять карточку игроку за симуляцию и ставить пенальти. Эсекиэль Паласио уверенно забил с 11 метров. 15 минут, и всё повторилось, падение Адли, карточка, ВАР, пенальти и голевая попытка, Янн Зоммер снова не выручил.
«Бавария» неожиданно проиграла и идёт второй, проигрывая очко «Боруссии» из Дортмунда. «Фармацевты» - восьмые.
Протокол игры
|22'Киммих Йозуа (0:1)
|(1:1) Паласиос Эксекиэль56'
|(2:1) Паласиос Эксекиэль73'
Градецки Лукаш•Фримпонг Жереми• 39'Коссуну Одилон•Тапсоба Эдмон•Инкапье Пьеро• 82'Паласиос Эксекиэль•Андрих Роберт•Демирбай Керем•Диаби Мусса90' (Та Джонатан (90') •Вирц Флориан84' (Баккер Митчел (84') •Адли Амин84' (Гложек Адам (84')
Зоммер Янн•Павар Бенжамен 43'57' (Станишич Йосип (57') • 64'Упамекано Дайо• 73'Де Лигт Маттейс•Канселу Жоау46' (Мусиала Джамал (46') •Дэвис Альфонсо•Киммих Йозуа•Горецка Леон76' (Тель Матис (76') •Сане Лерой•Мюллер Томас46' (Гнабри Серж (46') •Мане Садио46' (Коман Кингсли (46')
19 марта. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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