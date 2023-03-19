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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» уступила «Байеру», напропускав с пенальти

19 Марта 2023 • 21:28 Комментировать
Байер Л
2:1
Бавария
окончен

Матч «Байер» - «Бавария» в 25-м туре Бундеслиги получился более-менее равным и интригующим. В середине первого тайма первый опасный выпад гостей стал голевым. Йозуа Киммих с линии штрафной при помощи рикошета послал мяч в сетку. После перерыва у ворот гостей упал Амин Адли, и арбитру после просмотра повтора пришлось отменять карточку игроку за симуляцию и ставить пенальти. Эсекиэль Паласио уверенно забил с 11 метров. 15 минут, и всё повторилось, падение Адли, карточка, ВАР, пенальти и голевая попытка, Янн Зоммер снова не выручил.

«Бавария» неожиданно проиграла и идёт второй, проигрывая очко «Боруссии» из Дортмунда. «Фармацевты» - восьмые.

Протокол игры  
Байер Л2:1Бавария
  22'Киммих Йозуа (0:1)
(1:1) Паласиос Эксекиэль56'  
(2:1) Паласиос Эксекиэль73'  
Градецки ЛукашФримпонг Жереми  39'Коссуну ОдилонТапсоба ЭдмонИнкапье Пьеро  82'Паласиос ЭксекиэльАндрих РобертДемирбай КеремДиаби Мусса 90' (Та Джонатан ( 90') Вирц Флориан 84' (Баккер Митчел ( 84') Адли Амин 84' (Гложек Адам ( 84')
Запасные: Фосу-Менса ТимотиПенц ПатрикХадсон-Одои КаллумСинкгравен ДэйлиАзмун СердарАзхиль АйманБеллараби Карим
Зоммер ЯннПавар Бенжамен  43' 57' (Станишич Йосип ( 57'  64') Упамекано Дайо  73'Де Лигт МаттейсКанселу Жоау 46' (Мусиала Джамал ( 46') Дэвис АльфонсоКиммих ЙозуаГорецка Леон 76' (Тель Матис ( 76') Сане ЛеройМюллер Томас 46' (Гнабри Серж ( 46') Мане Садио 46' (Коман Кингсли ( 46')
Запасные: Ульрайх СвенМазрауи НуссаирБлинд ДэйлиГравенберх Райан
19 марта. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

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