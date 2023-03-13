«Бавария» следит за Осимхеном

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен интересен мюнхенской «Баварии».

Феноменальная игра нигерийца уже привлекла к нему внимание со стороны множества топ-клубов из различных чемпионатов. За успехами 24-летнего футболиста следит и «Бавария», рассматривающая возможность подписания нового форварда предстоящим летом, докладывает Sky Sport. Впрочем, на данный момент переезд лучшего бомбардира Серии А в Мюнхен маловероятен, поскольку стоимость игрока слишком велика для немецкого гранда.

Виктор Осимхен оценивается порталом Transfermarkt в 70 млн евро. В его активе 21 гол и пять результативных передач в 27 матчах за «Наполи» в текущем сезоне.