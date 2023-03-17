Павар – о новом контракте с «Баварией»: «Поговорим об этом летом»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар рассказал о ходе переговоров с мюнхенским клубом по новому контракту. Напомним, француза ранее активно связывали с уходом, но его последние выступления заставили все стороны задуматься о продлении сотрудничества.

«В данный момент я сфокусирован на том, чтобы помогать команде своими выступлениями. Хочу выиграть как можно больше трофеев в конце сезона. Новый контракт? Мы обсудим это с руководством летом», – цитирует Павара журналист Кристиан Фальк в социальных сетях.

В последнем туре Бундеслиги Павар отметился дублем против «Аугсбурга». На счету француза три гола и один ассист в чемпионате.