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Павар – о новом контракте с «Баварией»: «Поговорим об этом летом»

17 Марта 2023 • 10:49 Комментировать
Байер Л
...
Бавария
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19.03 19:30

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар рассказал о ходе переговоров с мюнхенским клубом по новому контракту. Напомним, француза ранее активно связывали с уходом, но его последние выступления заставили все стороны задуматься о продлении сотрудничества.

«В данный момент я сфокусирован на том, чтобы помогать команде своими выступлениями. Хочу выиграть как можно больше трофеев в конце сезона. Новый контракт? Мы обсудим это с руководством летом», – цитирует Павара журналист Кристиан Фальк в социальных сетях.

В последнем туре Бундеслиги Павар отметился дублем против «Аугсбурга». На счету француза три гола и один ассист в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бенжамен Павар
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БАЙЕР Л БАВАРИЯ
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