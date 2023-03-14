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Агент Люка Эрнандеса: «Новый контракт с «Баварией»? Пока нечего анонсировать»

14 Марта 2023 • 11:00 Комментировать
Байер Л
...
Бавария
19.03 19:30

Мануэль Гарсия Килон, агент защитника «Баварии» Люка Эрнандеса, рассказал о ходе переговоров по новому контракту с мюнхенским клубом. Напомним, нынешнее соглашение француза рассчитано до лета 2024 года, но стороны уже сейчас готовы его продлить.

«Новый контракт с «Баварией»? Пока нечего анонсировать. Самое главное – это то, что сейчас Люка с каждым днём становится всё лучше и лучше», – цитирует агента журналист Керри Хау.

«Бавария» хочет продлить контракт с Эрнандесом даже несмотря на тот факт, что Люка пропустил последние несколько месяцев из-за травмы, которую получил в составе сборной Франции на чемпионате мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Люка Эрнандес
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БАЙЕР Л БАВАРИЯ
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