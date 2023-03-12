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Чемпионат Германии. Бундеслига

Де Лигт: «Эта неделя была очень важной»

12 Марта 2023 • 13:58 Комментировать
Байер Л
...
Бавария
19.03 19:30

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт оценил успехи своей команды на этой неделе. Напомним, мюнхенский клуб сперва вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «ПСЖ», а затем одолел «Аугсбург» со счётом 5:3 в Бундеслиге и вырвался в единоличные лидеры чемпионата.

«Эта неделя была очень важной. Сейчас мы лидируем в чемпионате, вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, а также продолжаем выступать в Кубке Германии. Это очень важно для команды», – заявил де Лигт в интервью после матча с «Аугсбургом».

Напомним, де Лигт перебрался в «Баварию» прошлым летом из туринского «Ювентуса». На счету нидерландца два гола в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.

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Бавария Маттейс де Лигт
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БАЙЕР Л БАВАРИЯ
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