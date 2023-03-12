Нагельсманн объяснил, почему Канселу не выходил в основе 3 матча подряд

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн объяснил, почему защитник Жоау Канселу не выходил в стартовом составе команды три матча подряд. Напомним, во вчерашней игре с «Аугсбургом» португалец вернулся в основу и отметился дебютным голом за «Баварию».

«Я уже объяснял, почему Канселу не играл в последних матчах. Всё очень просто – мы играли с тремя центральными защитниками. Жоау не приспособлен к игре при такой схеме: ни на позиции вингбека, ни на позиции центрального защитника», – объяснил Нагельсманн на послематчевой пресс-конференции с «Аугсбургом».

Напомним, Канселу выступает за «Баварию» на правах аренды из «Манчестер Сити».