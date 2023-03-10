«Бавария» хочет продлить контракт с Мусиалой

Мюнхенская «Бавария» хочет продлить контракт с полузащитником Джамалом Мусиалой. По информации от инсайдера Керри Хау, «красная машина» хочет наградить 20-летнего хавбека новым соглашением на улучшенных условиях.

Тем не менее, прогресса в переговорах не следует ждать в ближайшие 2-3 месяца. Напомним, Мусиала в нынешнем сезоне выдаёт свои лучшие показатели результативности в карьере. На счету Джамала 11 голов и 8 ассистов в немецкой Бундеслиге.

Источник сообщает, что Мусиала чувствует себя комфортно в «Баварии» и хотел бы остаться в команде на долгие годы. У мюнхенцев хорошие шансы на продление контракта.