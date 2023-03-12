Гнабри: «Иногда люди перебарщивают с критикой»

Вингер мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри прокомментировал критику в свой адрес. Напомним, прошлым летом немец продлил свой контракт с командой Юлиана Нагельсманна, получив прибавку к зарплате.

«Я понимаю, что это часть игры. Не могу реагировать на каждый комментарий, сказанный по телевидению. Думаю, иногда люди действительно перебарщивают с критикой и переходят границы», – цитирует Гнабри Sky Sport Germany.

В нынешнем сезоне на счету Гнабри 9 голов и 4 результативных передач в немецкой Бундеслиге. 27-летний Серж проводит уже свой пятый сезон в качестве футболиста мюнхенской команды.