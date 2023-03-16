«Бавария» определилась с потенциальной заменой Павару

Центральный защитник «Аякса» Юррьен Тимбер интересен «Баварии».

Скауты мюнхенского гранда уже много лет наблюдают за выступлениями нидерландского футболиста. Как сообщает журналист Керри Хау, 21-летний игрок может быть подписан «Баварией» в случае ухода Бенжамена Павара, который пока не продлил истекающий в 2024 году контракт. На центрбека «Аякса» также претендует «Манчестер Юнайтед». Стоимость трансфера, как ожидается, составит не менее 40 млн евро.

Юррьен Тимбер провёл 36 матчей за амстердамский коллектив в текущей кампании, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 45 млн евро.