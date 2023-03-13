Павар намерен продлить контракт с «Баварией»

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар передумал покидать команду летом. По информации от журналиста Максимилиана Коха, француз теперь хочет продлить свой контракт с командой Юлиана Нагельсманна.

Ранее Павар хотел покинуть «Баварию» как минимум по той причине, что выступал на неродной для себя позиции правого защитника. В последнее время Бенжамен выходил на поле в тройке центральных защитников, и успешно себя проявил. В последнем туре Бундеслиги француз даже оформил дубль в ворота «Аугсбурга».

Ранее Павара связывали с переходом в «Барселону», но сейчас трансфер смотрится очень маловероятным.