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Чемпионат Германии. Бундеслига

Павар намерен продлить контракт с «Баварией»

13 Марта 2023 • 13:14 Комментировать
Байер Л
...
Бавария
19.03 19:30

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар передумал покидать команду летом. По информации от журналиста Максимилиана Коха, француз теперь хочет продлить свой контракт с командой Юлиана Нагельсманна.

Ранее Павар хотел покинуть «Баварию» как минимум по той причине, что выступал на неродной для себя позиции правого защитника. В последнее время Бенжамен выходил на поле в тройке центральных защитников, и успешно себя проявил. В последнем туре Бундеслиги француз даже оформил дубль в ворота «Аугсбурга».

Ранее Павара связывали с переходом в «Барселону», но сейчас трансфер смотрится очень маловероятным.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бенжамен Павар
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БАЙЕР Л БАВАРИЯ
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