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Чемпионат Германии. Бундеслига

Директор «РБ Лейпцига»: «Бавария» опережает нас на 30 лет»

12 Марта 2023 • 20:48 Комментировать
Бохум
...
РБ Лейпциг
18.03 17:30

Директор «РБ Лейпцига» Макс Эберль высказался о конкуренции с «Баварией».

По итогам 24-го тура Бундеслиги мюнхенцы вновь единолично возглавили турнирную таблицу, обойдя дортмундскую «Боруссию». «РБ Лейпциг» занимает третью строчку, отставая от действующих чемпионов на семь баллов.

«Бавария» опережает нас в развитии на 30 лет. Это клуб был и остаётся очень мощным соперником. Для достижения такого уровня в «Баварии» десятилетиями проделывали упорную работу, и сейчас мы делаем всё, чтобы подобраться как можно ближе», – приводит Sport1 слова Макса Эберля.

В матче следующего тура «РБ Лейпциг» сыграет в гостях против «Бохума». Поединок пройдёт 18 марта.

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Бавария РБ Лейпциг
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