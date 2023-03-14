«Бавария» хочет отдать Ваннера в аренду

Мюнхенская «Бавария» в следующем сезоне хочет отдать своего полузащитника Пауля Ваннера в аренду, чтобы футболист получил больше игровой практики и получил возможность прогрессировать. Об этом сообщает Sky Germany.

Отметим, что возможным местом назначения для Ваннера могут стать другие клубы из Бундеслиги или же вовсе сильные команды из второго дивизиона Германии. Также ходят слухи об интересе к Паулю со стороны австрийского «Ред Булл Зальцбурга».

В нынешнем сезоне 17-летний Ваннер всего дважды появлялся на поле в матчах Бундеслиги, где не отметился ни одним результативным действием. Пауль является самым молодым дебютантом в истории «Баварии».