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Павар рассмеялся после вопроса о возможном переходе в «Барселону»

13 Марта 2023 • 22:28 Комментировать
Байер Л
...
Бавария
19.03 19:30

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар рассказал о своих планах на будущее.

Мюнхенский гранд намерен продлить соглашение француза, которое рассчитано до 2024 года. За 26-летним футболистом также следят другие клубы, в числе которых и «Барселона».

«Сейчас я счастлив и просто наслаждаюсь настоящим моментом. Летом будет видно, что ждёт меня дальше. Пока я не могу ничего сказать – я сосредоточен на ближайших матчах», – заявил Павар, цитируемый Bayern & Germany. Услышав вопрос об интересе «Барселоны», центрбек рассмеялся, так ничего и не ответив.

Трансферная стоимость Бенжамена Павара, согласно оценке Transfermarkt, составляет 35 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
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БАЙЕР Л БАВАРИЯ
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