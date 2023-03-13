Павар рассмеялся после вопроса о возможном переходе в «Барселону»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар рассказал о своих планах на будущее.

Мюнхенский гранд намерен продлить соглашение француза, которое рассчитано до 2024 года. За 26-летним футболистом также следят другие клубы, в числе которых и «Барселона».

«Сейчас я счастлив и просто наслаждаюсь настоящим моментом. Летом будет видно, что ждёт меня дальше. Пока я не могу ничего сказать – я сосредоточен на ближайших матчах», – заявил Павар, цитируемый Bayern & Germany. Услышав вопрос об интересе «Барселоны», центрбек рассмеялся, так ничего и не ответив.

Трансферная стоимость Бенжамена Павара, согласно оценке Transfermarkt, составляет 35 млн евро.