Чупо-Мотинг до сих пор не восстановился после проблем со спиной

Нападающий мюнхенской «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг до сих пор не вернулся в строй. Напомним, футболист пропустил последнюю игру в чемпионате Германии с «Аугсбургом» из-за проблем со спиной. До этого у камерунца был стрик с голами в четырёх матчах подряд.

По информации от журналиста Максимилиана Коха, Чупо-Мотинг пропустил сегодняшнюю тренировку «Баварии». Неизвестно, успеет ли камерунец вернуться в строй к матчу против леверкузенского «Байера» в Бундеслиге, который запланирован на ближайшие выходные.

Чупо-Мотинг в этом сезоне записал на свой счёт десять голов и две результативные передачи в чемпионате Германии.