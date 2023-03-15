Масалитин назвал клубы, которые составят конкуренцию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Экс-игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин назвал команды, которые могут помешать «Манчестер Сити» выиграть Лигу чемпионов. Напомним, «горожане» вчера разгромили «РБ Лейпциг» 7:0 и вышли в четвертьфинал.

«Я думаю, мадридский «Реал». До этого ещё «Ливерпуль» был конкурентом. Возможно, «Бавария» тоже поборется за трофей», – цитирует Масалитина Газета.Ру.

Своего соперника по четвертьфиналу «Манчестер Сити» узнает уже в пятницу, когда состоится жеребьёвка. Со следующей стадии в турнире друг с другом могут играть команды из одной страны. Если «Ливерпуль» сегодня вылетит от мадридского «Реала», представителями Англии в Лиге чемпионов останутся только «Манчестер Сити» и «Челси».