«Барселона» начнёт переговоры с Хави после матча с «Реалом»

Руководство «Барселоны» в ближайшее время предложит новый контракт главному тренеру Хави Эрнандесу.

Как известно, в каталонском клубе довольны работой специалиста и надеются продлить договор. Сам Хави, чей действующий контракт истекает по окончании следующего сезона, также настроен продолжать сотрудничество. По информации издания Sport, стороны начнут переговоры после предстоящего матча с мадридским «Реалом». 19 марта команды сыграют в рамках Ла Лиги на «Камп Ноу».

Хави Эрнандес возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года. В настоящий момент «сине-гранатовые» лидируют в чемпионате, опережая «Реал» на девять очков.