Может ли «Реал» позволить себе Мбаппе с финансовой точки зрения

После вылета «ПСЖ» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов вновь пошли разговоры о возможном переходе Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, может ли мадридский клуб позволить себе француза.

Год назад «Реал» прикладывал все усилия, чтобы заполучить Килиана Мбаппе, у которого истекал контракт с «ПСЖ». В итоге форвард остался в Париже, подписав новое астрономическое соглашение. Тем не менее, со спортивной точки зрения у Мбаппе, похоже, есть сомнения в правильности этого шага. По данным ряда СМИ, нападающий вновь думает о переезде в Испанию, однако серьёзным вопросом может стать финансовая сторона сделки.

У Мбаппе сейчас действует контракт с «ПСЖ» до 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон. По соглашению француз стал самым высокооплачиваемым футболистом клуба. Зарплата Мбаппе составляет 1,5 миллиона евро в неделю – это больше, чем у Неймара и Месси. Более того, четвёртый футболист по размеру контракта Серхио Рамос уступает форварду в три раза. Мбаппе в год получает 72 миллиона евро, а при исполнении контракта до 2025-го пополнит счёт на 216 миллионов. Добавим к этому, что ежегодно Мбаппе получает бонус за лояльность в размере 70 миллионов евро.

Для сравнения: самым высокооплачиваемым футболистом «Реала» является Эден Азар, чья зарплата составляет 600 тысяч евро в неделю, то есть почти в три раза меньше. В прошлом году «Реал» готов был платить Мбаппе в год 23 миллиона евро. Конечно, в Испании чуть более щадящая налоговая система, но всё равно разница выглядит впечатляющей.

Что может «Реал» предложить французу дополнительно? Во-первых, ему можно предложить статус самого высокооплачиваемого игрока команды. Это хорошо для Мбаппе, но может оттолкнуть других потенциальных новичков, которые будут понимать, что их статус в клубе ниже. Второй возможный бонус – это передача самому футболисту всех имиджевых прав. В «ПСЖ» на такой шаг никогда не соглашались.

В последние годы на бюджет «Реала» давила реконструкция стадиона, на которую клуб потратил порядка 700 миллионов евро. Во многом это помешало продлить контракты с Серхио Рамосом и Каземиро, да и переговоры с другими футболистами были поставлены на паузу. Сейчас, по предварительным оценкам, «Реал» на следующий год сможет тратить на зарплаты около 683 миллионов евро, чтобы не нарушить правила финансового фейр-плей, в том числе и внутрииспанские. В прошлом году мадридцы, например, на выплату игрокам израсходовали всего 336 миллионов, то есть для контракта Мбаппе запас есть.

Однако у «Реала» есть иная проблема. Этим летом завершатся контракты семерых футболистов команды, в том числе Луки Модрича, Тони Крооса и Карима Бензема. Все они входят в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков «сливочных».

Есть ещё вопрос трансферной компенсации, ведь в отличие от прошлого года Мбаппе теперь не свободный агент. По данным ряда СМИ, «ПСЖ» готов продать форварда за компенсацию в размере 300 миллионов евро. «Реал» едва ли согласиться платить такие деньги. Даже если предположить, что мадридцы согласятся, предстоит вести длительные переговоры о структуре выплат. Учитывая же отношения между «Реалом» и «ПСЖ», добиться согласия будет тяжело. При этом мадридцы в последнее время не очень хотят участвовать в торгах, а начало переговоров с «ПСЖ» – это гарантия получения предложений от грандов Англии.

Учитывая, что «Реал» собирается этим летом подписать Джуда Беллингема, и этот трансфер тоже дешёвым не выйдет, переход Мбаппе пока выглядит маловероятным. Слишком дорого, слишком сложно это сейчас осуществить. Видимо, «Реал» будет ждать, когда у француза будет завершаться текущий контракт. Благо Мбаппе ещё молод, так что время для его подписания у мадридцев ещё будет.

Роман Андреев