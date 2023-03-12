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Чемпионат Италии. Серия А

Хвича мечтает играть за «Реал»

12 Марта 2023 • 13:54 Комментировать
Торино
...
Наполи
19.03 17:00

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия мечтает выступать за мадридский «Реал». По информации от журналиста Аранки Родригеса, грузин хочет присоединиться именно к «королевскому клубу», который поддерживает с самого детства.

Напомним, вчера Кварацхелия отметился очередным голом за «Наполи» в ворота «Аталанты». Этот мяч стал для грузина одиннадцатым в нынешнем розыгрыше Серии А. Также на счету вингера девять результативных передач в чемпионате.

Ранее ходили слухи об интересе к Кварацхелии со стороны топ-клубов Английской премьер-лиги. Игроком в частности интересовались «Ливерпуль» и действующий чемпион страны «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Наполи Хвича Кварацхелия трансферы футбола - лето 2023
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