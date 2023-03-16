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Три гранда АПЛ готовы переманить Кесси из «Барселоны»

16 Марта 2023 • 00:04 Комментировать
Саутгемптон
...
Тоттенхэм
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18.03 18:00

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси может перебраться в один из английских клубов в летнее трансферное окно.

Ивуариец пока не сумел в полной мере реализовать себя в каталонском клубе, и за ситуацией следят представители итальянской Серии А и английской Премьер-лиги. По сведениям Mundo Deportivo, 26-летний хавбек значится в списке интересов «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Челси». Последние, как отмечается, видят в игроке замену Н’Голо Канте, который пока не продлил истекающий контракт.

Трансферная стоимость Франка Кесси оценивается экспертами Transfermarkt в 35 млн евро. Соглашение полузащитника с «Барселоной» рассчитано до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Барселона Манчестер Юнайтед Н'Голо Канте Франк Кесси трансферы футбола - лето 2023
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