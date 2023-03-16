Три гранда АПЛ готовы переманить Кесси из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси может перебраться в один из английских клубов в летнее трансферное окно.

Ивуариец пока не сумел в полной мере реализовать себя в каталонском клубе, и за ситуацией следят представители итальянской Серии А и английской Премьер-лиги. По сведениям Mundo Deportivo, 26-летний хавбек значится в списке интересов «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Челси». Последние, как отмечается, видят в игроке замену Н’Голо Канте, который пока не продлил истекающий контракт.

Трансферная стоимость Франка Кесси оценивается экспертами Transfermarkt в 35 млн евро. Соглашение полузащитника с «Барселоной» рассчитано до 2026 года.