Тер Штеген: «Будет плохо, если Месси не вернётся в «Барселону»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился мнением о возможном возвращении аргентинского нападающего Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Если он этого не сделает, будет плохо, потому что Месси за годы, проведённые здесь, добился больших успехов, и все счастливы, когда слышат, что его имя ассоциируется с «Барселоной», — цитирует тер Штегена Som I Serem FCB.

В настоящий момент 35-летний Месси защищает цвета «ПСЖ». Действующий контракт аргентинца с французским клубом рассчитан до лета нынешнего года. Ранее сообщалось, что пока стороны не могут договориться о продлении соглашения.

За «Барселону» Месси выступал с 2003 по 2021 год. В общей сложности в футболке «сине-гранатовых» футболист провёл 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 результативные передачи.