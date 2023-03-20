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Чемпионат Испании. Ла Лига

Победный гол Кесси стал для него первым в чемпионате за «Барселону»

20 Марта 2023 • 03:26 Комментировать
Барселона
2:1
Реал Мадрид
окончен

В главном матче двадцать шестого тура испанского чемпионата каталонская «Барселона» вырвала победу у мадридского «Реала». Победный гол записал на свой счет Франк Кесси, который отлично пробил после прострела Бальде. Как оказалось, для ивуарийца это был первый гол в чемпионате за «Барселону». И он сразу же оказался таким важным.

Также Кесси забил один из самых поздних голов за «Барселону» в «эль класико», это случилось на 91-й минуте 2 секунде. Лишь Лионель Месси в 2017 году забил еще позже - на 91-й минуте 48 секунде, И тогда «Барселона» также выиграла, но на чужом поле - на «Сантьяго Бернабеу». 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Франк Кесси
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