Мадридский «Реал» может провести грандиозную трансферную кампанию.

«Королевский клуб» не оставляет надежд на подписание Килиана Мбаппе в будущем, если однажды появится такая возможность, однако на данный момент в приоритете у мадридцев другие футболисты. Согласно сведениям Fichajes, в «Реале» рассматривают приобретения вингера Хвичи Кварацхелии, хавбека Джуда Беллингема и латераля Жоау Канселу – общая стоимость всех трёх сделок может составить порядка 300 млн евро.

Портал Transfermarkt оценивает Кварацхелию в 60 млн евро, Беллингема – в 110 млн, Канселу – в 70 млн. Права на игроков принадлежат «Наполи», «Боруссии» Дортмунд» и «Манчестер Сити» соответственно.