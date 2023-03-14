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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» готов отказаться от Мбаппе и потратить около 300 млн евро на трёх игроков слухи

14 Марта 2023 • 02:33 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
19.03 23:00

Мадридский «Реал» может провести грандиозную трансферную кампанию.

«Королевский клуб» не оставляет надежд на подписание Килиана Мбаппе в будущем, если однажды появится такая возможность, однако на данный момент в приоритете у мадридцев другие футболисты. Согласно сведениям Fichajes, в «Реале» рассматривают приобретения вингера Хвичи Кварацхелии, хавбека Джуда Беллингема и латераля Жоау Канселу – общая стоимость всех трёх сделок может составить порядка 300 млн евро.

Портал Transfermarkt оценивает Кварацхелию в 60 млн евро, Беллингема – в 110 млн, Канселу – в 70 млн. Права на игроков принадлежат «Наполи», «Боруссии» Дортмунд» и «Манчестер Сити» соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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