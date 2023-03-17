​Педри наверняка пропустит «эль класико»

Полузащитник «Барселоны» Педри вряд ли сможет сыграть в воскресном матче чемпионата Испании против «Реала». Как сообщает испанский Sport, на утренней тренировке 20-летний футболист не чувствовал себя хорошо, и тренерский штаб не хочет рисковать его здоровьем.

В последний раз Педри выходил на поле 16 февраля, когда «Барселона» проводила первый матч Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Тогда молодой футболист получил мышечную травму бедра.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» стартует 19 марта в 23:00 по московскому времени. На текущий момент каталонцы лидируют в таблице, опережая конкурента на девять очков.